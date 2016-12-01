У справі замаху на екс-генпрокурора В.Шокіна немає кому вручати підозру - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Служба безпеки України не встановила осіб, які скоїли напад на колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна. Про це під час брифінгу повідомив керівник Головного слідчого управління Григорій Остафійчук, передає кореспондент УНН.
"Ми працюємо, але поки слідство знаходиться на тому етапі, що підозри нікому повідомляти", - сказав Г.Остафійчук.
Він зазначив, що слідством допитано більше тисячі людей, проведено низку експертиз та відтворень.
Г.Остафійчук зазначив, що у слідства "є приблизне розуміння, як це відбулося, є розуміння, коли це відбулося і в який період часу".
"Ми опрацювали всі відеозаписи, які були на території Печерського району, встановили автомобілі, але в силу якості відеозйомки номери, провівши ряд експертиз, нам витягнути не вдалося, дуже поганий відеозапис", - сказав він.
За словами Г.Остафійчука, СБУ наразі з'ясовує по областях України алібі людей, які мають Toyota Land Cruiser 200 чорного кольору.