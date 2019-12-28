В деле убийства Шеремета на допрос вызвали ветерана АТО Ермилова
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Министерстве внутренних дел состоялся допрос ветерана АТО, добровольца из батальона "Госпитальеры" Вадима Ермилова по делу убийства Павла Шеремета. Об этом Ермилов сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"28 декабря в 12:00 меня вызывают на следственные действия по делу Шеремета на Богомольца, 10. Учитывая последние события не удивлюсь, если задержат", - написал Ермилов.
Также после допроса Ермилов написал на своей странице в Facebook, что был вызван на допрос в качестве свидетеля.
"Всем спасибо за поддержку! Оказалось, что был свидетелем!", - отметил Ермилов
Напомним, 23 декабря Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.
Ранее по этому делу Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.