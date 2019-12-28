У справі вбивства Шеремета на допит викликали ветерана АТО Єрмілова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ відбувся допит ветерана АТО, добровольця з батальйону "Госпітальєри" Вадима Єрмілова у справі вбивства Павла Шеремета. Про це Єрмілов повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"28 грудня о 12:00 год. мене викликають на слідчі дії у справі Шеремета на Богомольця, 10. З огляду на останні події не здивуюсь, якщо затримають", - написав Єрмілов.
Також після допиту Єрмілов написав на своїй сторінці у Facebook, що був викликаний на допит у якості свідка.
"Всім дякую за підтримку! Виявилося що був свідком!", - зазначив Єрмілов
Нагадаємо, 23 грудня Київський апеляційний суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.
Раніше у цій справі Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт. Також, арештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.