У справі вбивства Шеремета на допит викликали ветерана АТО Єрмілова

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ відбувся допит ветерана АТО, добровольця з батальйону "Госпітальєри" Вадима Єрмілова у справі вбивства Павла Шеремета. Про це Єрмілов повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.