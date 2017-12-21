По делу хищения средств должностными лицами Запорожского облсовета провели более 50 обысков

"Сейчас устанавливаются все лица, причастные к преступлению. Проведено более полусотни санкционированных судом обысков по месту работы и жительства возможных фигурантов производства в городах Запорожье и Мелитополь", - написала Л.Сарган.

Напомним, прокуратура Харьковской области проводит расследование по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины).

По предварительным данным, один из руководителей Запорожского областного совета - депутат от фракции объединения "Самопомич" в сговоре с другими должностными лицами и руководителями местных обществ и частных предприятий незаконно завладели бюджетными средствами на сумму более 87 млн грн, проводя фиктивные тендеры по благоустройству парка и школьной спортплощадки.