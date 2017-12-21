У справі розкрадання коштів посадовцями Запорізької облради провели понад 50 обшуків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У справі про розкрадання понад 87 млн грн посадовцями Запорізької обласної ради проведено понад 50 обшуків. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“Наразі встановлюються всі особи, причетні до злочину. Проведено більше півсотні санкціонованих судом обшуків за місцем роботи та проживання можливих фігурантів провадження у містах Запоріжжя та Мелітополь”, — написала Л.Сарган.
Нагадаємо, прокуратура Харківської області проводить розслідування за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України).
За попередніми даними, один із керівників Запорізької обласної ради — депутат від фракції об’єднання “Самопоміч” у змові з іншими службовими особами та керівниками місцевих товариств і приватних підприємств незаконно заволоділи бюджетними коштами на суму понад 87 млн грн, проводячи фіктивні тендери з благоустрою парку та шкільного спортмайданчику.