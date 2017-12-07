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В деле о регистрации сомнительных лекарств голову ГЭЦ еще не допрашивали

В деле о регистрации сомнительных лекарств голову ГЭЦ еще не допрашивали

Киев  •  УНН

 • 21330 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Чиновников Государственного экспертного центра Минздрава Украины подозревают в регистрации лекарств на основании неполного регистрационного досье. В рамках уголовного производства одному из сотрудников Центра уже вручено подозрение, однако голову ГЭЦ в рамках производства еще не допрашивали. Об этом руководитель Центра Татьяна Думенко рассказала в комментарии УНН.

"Нет (не допрашивали - ред.). Были допросы других сотрудников, лично я на такие допросы приглашена ни была", - сказала она.

Т.Думенко подтвердила информацию о вручении подозрения одному из сотрудников Центра, однако добавила, что по делу о незаконной регистрации препаратов он вроде проходит не как должностное лицо ГЭЦ.

"Дело еще не передано в суд, а потому будет неправильно комментировать больше, чем я откомментировала", - отметила Т.Думенко.

Как сообщал УНН, чиновники ГЭЦ фальсифицировали регистрационные досье медпрепаратов.

По версии следствия, сотрудники ГЭЦ пытались зарегистрировать в Украине сильнодействующий анестетик (используемый для поддержания наркоза) корейского производства без надлежащего пакета документов.

Также в рамках расследования этого уголовного производства правоохранители обнаружили ряд системных нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников Центра. В частности, должностные лица ГЭЦ подозреваются в том, что медпрепараты регистрировались на основе заведомо ложных документов или без полного досье.

Кроме этого, следствие установило факты подмены материалов регистрационного досье лекарств с целью беспроблемной их регистрации.

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