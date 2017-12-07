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У справі про реєстрацію сумнівних ліків голову ДЕЦ ще не допитували

У справі про реєстрацію сумнівних ліків голову ДЕЦ ще не допитували

Київ • УНН

 • 21332 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Чиновників Державного експертного центру МОЗ України підозрюють у реєстрації ліків на підставі неповного реєстраційного досьє. У рамках кримінального провадження одному зі співробітників Центру вже вручено підозру, однак голову ДЕЦ в рамках провадження ще не допитували. Про це керівниця Центру Тетяна Думенко розповіла у коментарі УНН.

“Ні (не допитували - ред.). Були допити інших співробітників, особисто я на такі допити запрошена не була”, - сказала вона.

Т.Думенко підтвердила інформацію про вручення підозри одному зі співробітників Центру, однак додала, що у справі про незаконну реєстрацію препаратів він начебто проходить не як службова особа ДЕЦ.

“Справа ще не передана до суду, а тому буде неправильно коментувати більше, ніж я відкоментувала”, - зазначила Т.Думенко.

Як повідомляв УНН, чиновники ДЕЦ фальсифікували реєстраційні досьє медпрепаратів.

За версією слідства, співробітники ДЕЦ намагалися зареєструвати в Україні сильнодіючий анестетик (використовуваний для підтримки наркозу) корейського виробництва без належного пакету документів.

Також у рамках розслідування цього кримінального провадження правоохоронці виявили низку системних порушень чинного законодавства з боку співробітників Центру. Зокрема, службові особи ДЕЦ підозрюються в тому, що медпрепарати реєструвалися на основі завідомо неправдивих документів або ж без повного досьє.

Крім цього, слідство встановило факти підміни матеріалів реєстраційного досьє ліків з метою безпроблемної їх реєстрації.

Українські Національні Новини

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