В деле о нападении на активиста Михайлика допросили более 120 человек

"Было отмечено, что в рамках расследования полицейскими было изъято 218 видеокамер, на которых зафиксировано более 400 часов видеозаписи. В течение нескольких дней видео в круглосуточном режиме пересматривала специально созданная группа из числа сотрудников управления уголовного анализа ГУНП. Кроме того, в ходе следствия полицейскими был назначен 20 экспертиз и допрошено более 120 человек", – говорится в сообщении.

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Кроме того, по инициативе грузинской стороны первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин встретился с консулом Грузии Торнике Берекашвили.

"Во время встречи обсуждался вопрос содержания одного из подозреваемых по этому резонансному делу. По просьбе консула обратить внимание на состояние здоровья их соотечественника, первый заместитель главы Нацполиции пообещал, что все необходимые медицинские обследования будут проведены. Вместе с тем, он подчеркнул, что задержанный – злоумышленник, который подозревается в совершении двух тяжких преступлений, и который, нелегально находясь на территории Украины, с помощью поддельных документов об украинском гражданстве оформил инвалидность в результате ДТП и получал помощь от нашего государства", – отметили в ГУНП.

Как сообщал УНН, 22 сентября в одесского активиста Олега Михайлика стреляли. Это произошло возле его дома в центре Одессы.

Полиция задержала трех подозреваемых в преступлении. Все они – иностранцы. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Сам Михайлик заявил о конфликте с городскими властями. Покушение связывает со своей общественно-политической жизнью.

Кроме того, представители грузинской диаспоры устроили митинг у консульства Грузии в Одессе. Они требовали отпустить подозреваемых в нападении на активиста. В консульстве заверили, что один из обвиняемых, Лашу Герасин, уже перевели из изолятора временного содержания в СИЗО. Планировалось решить вопрос относительно Манучара, после чего планируется перейти к вопросу о переводе еще одного подозреваемого, Торнике Нагладзе, из СИЗО в больницу.