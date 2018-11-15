У справі про напад на активіста Михайлика допитали більше 120 осіб

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У кримінальному провадженні про замах на політичного активіста Олега Михайлика було допитано більше 120 осіб і призначено 20 експертиз. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.