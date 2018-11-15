У справі про напад на активіста Михайлика допитали більше 120 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У кримінальному провадженні про замах на політичного активіста Олега Михайлика було допитано більше 120 осіб і призначено 20 експертиз. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.
"Було відзначено, що в рамках розслідування поліцейськими було вилучено 218 відеокамер, на яких зафіксовано понад 400 годин відеозапису. Протягом декількох днів відео у цілодобовому режимі переглядала спеціально створена група з числа працівників управління кримінального аналізу ГУНП. Крім того, в ході слідства поліцейськими було призначено 20 експертиз та допитано більше 120 осіб", – йдеться в повідомленні.
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Крім того, за ініціативою грузинської сторони перший заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін зустрівся з консулом Грузії Торніке Берекашвілі.
"Під час зустрічі обговорювалося питання утримання одного з підозрюваних у цій резонансній справі. На прохання консула звернути увагу на стан здоров’я їхнього співвітчизника, перший заступник Голови Нацполіції пообіцяв, що усі необхідні медичні обстеження будуть проведені. Разом з тим, він наголосив, що затриманий – зловмисник, який підозрюється у скоєнні двох тяжких злочинів, та який, нелегально перебуваючи на території України, за допомогою підроблених документів про українське громадянство оформив інвалідність внаслідок ДТП та отримував допомогу від нашої держави", – зазначили у ГУНП.
Як повідомляв УНН, 22 вересня в одеського активіста Олега Михайлика стріляли. Це сталося поблизу його будинку в центрі Одеси.
Поліція затримала трьох підозрюваних у злочині. Усі вони – іноземці. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Сам Михайлик заявив про конфлікт із міською владою. Замах пов’язує зі своїм громадсько-політичним життям.
Крім того, представники грузинської діаспори влаштували мітинг біля консульства Грузії в Одесі. Вони вимагали відпустити підозрюваних у нападі на активіста. У консульстві запевнили, що одного з обвинувачених, Лашу Герасина, вже перевели з ізолятора тимчасового утримання до СІЗО. Планувалося вирішити питання щодо Манучара, після чого планується перейти до питання про переведення ще одного підозрюваного, Торніке Нагладзе, із СІЗО до лікарні.