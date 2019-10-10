В деле ПриватБанка Зеленский пообещал защищать интересы Украины

"Вы знаете, этот суд (по ПриватБанку - ред.) перенесен. Вы знаете, с 8 числа перенесен на 17. В вопросе Приватбанка я буду защищать Украину, только интересы государства Украина", - сказал Президент.

Он заявил, что пока ни одному из судей не звонил и ни с одним из них не разговаривал.

"Хотя у меня есть очень много вопросов к нашему суду, но я не имею права влиять. Посмотрим на результат. Если он будет такой, что мне нужно защищать страну, я буду защищать наше государство", - добавил Зеленский.

Напомним, ПриватБанк стал первым среди трех государственных банков, наблюдательный совет которого в составе девяти членов был утвержден НБУ.