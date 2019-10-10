У справі ПриватБанку Зеленський пообіцяв захищати інтереси України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у питанні приватизації ПриватБанку буде захищати Україну. Про це заявив Президент, відповідаючи на запитання журналіста під час прес-марафону у Києві, передає кореспондент УНН.
"Ви знаєте, цей суд (по ПриватБанку – ред.) перенесено. Ви знаєте, з 8 числа перенесено на 17. В питанні Приватбанку я буду захищати Україну, тільки інтереси держави України", - сказав Президент.
Він заявив, що поки жодному з суддів не дзвонив та з жодним з них не розмовляв.
"Хоча у мене є дуже багато питань до нашого суду, але я не маю права впливати. Подивимось на результат. Якщо він буде такий, що мені буде потрібно захищати країну, я буду захищати нашу державу", - додав Зеленський.
Нагадаємо, ПриватБанк став першим серед трьох державних банків, наглядова рада якого у складі дев’яти членів була затверджена НБУ.