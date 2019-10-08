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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Нацбанк схвалив склад наглядової ради ПриватБанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. ПриватБанк став першим серед трьох державних банків, наглядова рада якого у складі дев’яти членів була затверджена НБУ відповідно до вимог ст. 7 Закону “Про банки і банківську діяльність”. Нещодавно Національний банк схвалив кандидатури семи нових членів ради, а кандидатури двох постійних членів було затверджено раніше, передає УНН із посиланням на пресслужбу банку.

Нацбанк схвалив склад наглядової ради ПриватБанку

У повідомленні зазначено, що ретельний та конкурентний процес відбору розпочався у квітні 2019 року. 17 липня 2019 року уряд затвердив кандидатури незалежних членів наглядової ради ПриватБанку, обраних з-поміж кандидатів, визначених за результатами конкурсного відбору.

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До складу наглядової ради банку входять голова ради Шерон Іскі, заступник голови Артем Шевальов, Еран Кляйн, Юлія Мецгер, Сергій Олексієнко, Надір Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Роман Сульжик та Ольга Томаш.

Нагадаємо, що згідно з постановою КМУ № 267 від 27 березня 2019 року більшість членів наглядових рад державних банків — 6 з 9 — мають бути незалежними та обраними шляхом залучення міжнародних ректутингових компаній та під наглядом міжнародних організацій.

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