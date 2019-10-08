Суд переніс розгляд справи за позовом Коломойського про повернення ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Господарський суд Києва прийняв рішення про перенесення на 17 жовтня розгляду позову колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та Triantal Investments Ltd про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку між Міністерством фінансів і особами, які були на той момент його акціонерами. Про це УНН повідомили у пресслужбі ПриватБанку.
“Прийняте рішення про перенесення розгляду справи на 17 жовтня”, — повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.
Також, 18 квітня поточного року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація ПАТ “КБ “Приватбанк”, та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.