Позов Коломойського про повернення ПриватБанку продовжать розглядати 1 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Господарський суд Києва продовжить розгляд позову колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та Triantal Investments Ltd про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку між Міністерством фінансів і особами, які були на той момент його акціонерами, 1 жовтня, передає УНН.
Під час сьогоднішнього засідання, яке відбувалося у закритому режимі, сторони озвучили свої позиції, виступивши з доповідями.
Очікується, що наступне засідання також буде у закритому режимі.
Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.
18 квітня поточного року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація ПАТ "КБ "Приватбанк", та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.
НБУ і Мінфін заявили, що оскаржуватимуть рішення суду.