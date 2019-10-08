Суд перенес рассмотрение дела по иску Коломойского о возвращении ПриватБанка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Хозяйственный суд Киева принял решение о переносе на 17 октября рассмотрения иска бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи банка между Министерством финансов и лицами, которые были на тот момент его акционерами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
"Принято решение о переносе рассмотрения дела на 17 октября", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.
Также, 18 апреля текущего года Окружной административный суд Киева признал противоправными решения, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.