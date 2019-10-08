Нацбанк одобрил состав наблюдательного совета ПриватБанка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. ПриватБанк стал первым среди трех государственных банков, наблюдательный совет которого в составе девяти членов был утвержден НБУ в соответствии с требованиями ст. 7 Закона "О банках и банковской деятельности". Недавно Национальный банк одобрил кандидатуры семи новых членов совета, а кандидатуры двух постоянных членов были утверждены ранее, передает УНН со ссылкой на пресс-службу банка.
В сообщении отмечается, что тщательный и конкурентный процесс отбора начался в апреле 2019 года. 17 июля 2019 года правительство утвердило кандидатуры независимых членов наблюдательного совета ПриватБанка, избранных среди кандидатов, определенных по результатам конкурсного отбора.
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В состав наблюдательного совета банка входят глава совета Шэрон Иски, заместитель главы Артем Шевалев, Эран Кляйн, Юлия Мецгер, Сергей Алексеенко, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Роман Сульжик и Ольга Томаш.
Напомним, что согласно постановлению КМУ № 267 от 27 марта 2019 года большинство членов наблюдательных советов государственных банков - 6 из 9 - должны быть независимыми и избранными путем привлечения международных ректутингових компаний и под наблюдением международных организаций.