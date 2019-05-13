В деле ОПЗ завершили исследование части доказательств обвинения

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Шевченковской районный суд Киева завершил исследование документов - доказательств стороны обвинения по делу о растрате более 200 миллионов гривен ПАО "Одесский припортовый завод". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, в понедельник, 13 мая 2019 года, с участием прокуроров САП в Шевченковском районном суде города Киева в закрытом судебном заседании состоялось очередной судебное разбирательство по делу об обвинении первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и первого заместителя главы правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Щурикова в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

"Судом завершено исследование документов, предоставленных стороной обвинения в качестве доказательств. На следующем заседании, согласно ранее определенному судом порядку исследования доказательств, будет начато исследование документов, предоставленных в качестве доказательств стороной защиты", - сообщили в САП.

Очередное судебное заседание назначено на 8:30 7 июня 2019 года.

В САП напомнили, что Сергею Переломе и Николаю Щурикову предъявлено обвинение в совершении растраты имущества ПАО "Одесский припортовый завод" в особо крупных размерах, а именно денежных средств в сумме более 200 млн грн. По ходатайству стороны защиты судебное разбирательство уголовного производства осуществляется в закрытом судебном заседании.

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