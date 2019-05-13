У справі ОПЗ завершили дослідження частини доказів обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Шевченківській районний суд міста Києва завершив дослідження документів - доказів сторони обвинувачення у справі стосовно розтрати понад 200 мільйонів гривень ПАТ "Одеський припортовий завод". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Так, у понеділок, 13 травня 2019 року, за участю прокурорів САП в Шевченківському районному суді міста Києва у закритому судовому засіданні відбувся черговий судовий розгляд у справі про обвинувачення першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи та першого заступника голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" Миколи Щурікова у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
"Судом завершено дослідження документів, наданих стороною обвинувачення у якості доказів. На наступному засіданні, згідно раніше визначеного судом порядку дослідження доказів, буде розпочато дослідження документів, наданих у якості доказів стороною захисту", - повідомили у САП.
Чергове судове засідання призначено на 8:30 7 червня 2019 року.
У САП нагадали, що Сергію Переломі та Миколі Щурікову висунуто обвинувачення у вчиненні розтрати майна ПАТ "Одеський припортовий завод" в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів у сумі понад 200 млн грн. За клопотанням сторони захисту судовий розгляд кримінального провадження здійснюється у закритому судовому засіданні.