В деле Мартыненко задержали еще одного фигуранта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали еще одного фигуранта уголовного производства по завладению средствами ГП "НАЭК "Энергоатом", в рамках которого сообщено о подозрении в том числе бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.
"22 февраля 2017 в аэропорту "Борисполь" задержан бывший руководитель обособленного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом", подозреваемого в нанесении ущерба ГП "НАЭК "Энергоатом". В течение последних трех месяцев этот человек находилась в розыске", - говорится в сообщении Бюро.
В НАБУ отметили, что действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На него также возложена обязанность носить средство электронного контроля и сдать паспорта.
По мнению следствия, сообщили в пресс-службе, подозреваемый выступал представителем компании "BRADCREST INVESTMENTS SA" (Панамская Республика).
"В частности, лично договаривался с представителями "SKODA SA" относительно размеров перечислений "откатов" и подписывал документы, которые стали основанием для перечисления средств на расчетные счета компании "BRADCREST INVESTMENTS SA", единственным владельцем (бенефициаром) которой является экс-народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса", - уточнили в ведомстве.
В пресс-службе также отметили, что на счету указанной компании в швейцарском банке по запросу Национального бюро арестованы средства в сумме, эквивалентной 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарских франков).
Как сообщал УНН, НАБУ сообщил о подозрении Мартыненко в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.
По информации НАБУ, расследование по факту завладения средств ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере 6,4 млн евро детективы Бюро зарегистрировали в декабре 2015 года. Это производство в ноябре 2017 года объединено с расследованием фактов завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в размере 17,28 млн долл. США.
В объединенном уголовном производстве о подозрении сообщено 11 лицам, из которых 4 находятся в розыске. Среди подозреваемых - действующие руководители ГП "ВостГОК", Государственного концерна "Ядерное топливо", НАК "Нафтогаз" Украины", ОАО "Объединенная горно-химическая компания" и структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом".