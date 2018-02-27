У справі Мартиненка затримали ще одного фігуранта

ukru
26 березня, 20:57 • 35915 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 227135 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 229412 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 366627 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 250360 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 364553 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 226963 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 247141 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 257094 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 248294 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
75 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

26 березня, 21:13 • 60983 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 90019 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 71837 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 70432 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 42545 перегляди
Публікації
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 12 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 171345 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 227159 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 366650 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 364565 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 109206 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 100151 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 131918 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 148926 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 153962 перегляди
Актуальне
У справі Мартиненка затримали ще одного фігуранта

У справі Мартиненка затримали ще одного фігуранта

Київ • УНН

 • 17392 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Співробітники Національного антикорупційного бюро України затримали ще одного фігуранта кримінального провадження щодо заволодіння коштами ДП “НАЕК “Енергоатом”, у межах якого повідомлено про підозру в тому числі колишньому народному депутатові України Миколі Мартиненку, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.

“22 лютого 2017 року в аеропорту “Бориспіль” затримано колишнього керівника відокремленого підрозділу ДП “НАЕК “Енергоатом”, підозрюваного у завданні збитків ДП “НАЕК "Енергоатом". Впродовж останніх трьох місяців ця особа перебувала в розшуку”, — йдеться у повідомленні Бюро.

У НАБУ зазначили, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. На нього також покладено обов’язок носити засіб електронного контролю та здати паспорти.

На думку слідства, поінформували у прес-службі, підозрюваний виступав представником компанії “BRADCREST INVESTMENTS S.A.” (Панамська Республіка).

“Зокрема, особисто домовлявся з представниками „SKODA S.A“ щодо розмірів перерахувань "відкатів" та підписував документи, які стали підставою для перерахування коштів на розрахункові рахунки компанії "BRADCREST INVESTMENTS S.A.", єдиним власником (бенефіціаром) якої є екс-народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу”, — уточнили у відомстві.

У прес-службі також зазначили, що на рахунку зазначеної компанії у швейцарському банку за запитом Національного бюро арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарських франків).

Як повідомляв УНН, НАБУ повідомило про підозру Мартиненку у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.

За інформацією НАБУ, розслідування за фактом заволодіння коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” в розмірі 6,4 млн євро детективи Бюро зареєстрували у грудні 2015 року. Це провадження у листопаді 2017 року об’єднане з розслідуванням фактів заволодіння коштами ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (СхідГЗК) у розмірі 17,28 млн дол. США.

В об’єднаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 11 особам, із яких 4 перебувають у розшуку. Серед підозрюваних — чинні керівники ДП “СхідГЗК”, Державного концерну “Ядерне паливо”, НАК “Нафтогаз “України”, ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” та структурного підрозділу ДП “НАЕК “Енергоатом”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.01
Bitcoin
$87,308.60
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,065.99
Ethereum
$2,023.53