У справі Мартиненка затримали ще одного фігуранта
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Співробітники Національного антикорупційного бюро України затримали ще одного фігуранта кримінального провадження щодо заволодіння коштами ДП “НАЕК “Енергоатом”, у межах якого повідомлено про підозру в тому числі колишньому народному депутатові України Миколі Мартиненку, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.
“22 лютого 2017 року в аеропорту “Бориспіль” затримано колишнього керівника відокремленого підрозділу ДП “НАЕК “Енергоатом”, підозрюваного у завданні збитків ДП “НАЕК "Енергоатом". Впродовж останніх трьох місяців ця особа перебувала в розшуку”, — йдеться у повідомленні Бюро.
У НАБУ зазначили, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. На нього також покладено обов’язок носити засіб електронного контролю та здати паспорти.
На думку слідства, поінформували у прес-службі, підозрюваний виступав представником компанії “BRADCREST INVESTMENTS S.A.” (Панамська Республіка).
“Зокрема, особисто домовлявся з представниками „SKODA S.A“ щодо розмірів перерахувань "відкатів" та підписував документи, які стали підставою для перерахування коштів на розрахункові рахунки компанії "BRADCREST INVESTMENTS S.A.", єдиним власником (бенефіціаром) якої є екс-народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу”, — уточнили у відомстві.
У прес-службі також зазначили, що на рахунку зазначеної компанії у швейцарському банку за запитом Національного бюро арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарських франків).
Як повідомляв УНН, НАБУ повідомило про підозру Мартиненку у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.
За інформацією НАБУ, розслідування за фактом заволодіння коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” в розмірі 6,4 млн євро детективи Бюро зареєстрували у грудні 2015 року. Це провадження у листопаді 2017 року об’єднане з розслідуванням фактів заволодіння коштами ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (СхідГЗК) у розмірі 17,28 млн дол. США.
В об’єднаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 11 особам, із яких 4 перебувають у розшуку. Серед підозрюваних — чинні керівники ДП “СхідГЗК”, Державного концерну “Ядерне паливо”, НАК “Нафтогаз “України”, ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” та структурного підрозділу ДП “НАЕК “Енергоатом”.