В деле Мартыненко объявлен обвинительный акт
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Высшем антикоррупционном суде объявили обвинительный акт по делу по делу об обвинении екснародного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП “ВостГОК” и ГП “НАЭК Энергоатом”, подозреваемых в незаконном завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
“... судом принято решение о начале рассмотрения указанного дела по существу и прокурором было объявлено обвинительный акт”, — говорится в сообщении.
Также, был объявлен перерыв в заседании до 9:30 ч. 28 января 2020 года.
Напомним, Антикоррупционный суд объединил уголовные производства касательно “Энергоатома”.
Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение дела по обвинению экс-народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП “НАЭК” Энергоатом “в сумме более 6,4 млн евро на 24 октября.
Как сообщалось ранее, експосадовцю ГП “ВостГОК” сообщили о подозрении в растрате 25,4 млн грн.