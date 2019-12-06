У справі Мартиненка оголошено обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Вищому антикорупційному суді оголосили обвинувальний акт у справі у справі про обвинувачення екснародного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, в тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП “СхідГЗК” та ДП “НАЕК Енергоатом”, підозрюваних у незаконному заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“...судом прийнято рішення про початок розгляду вказаної справи по суті і прокурором було оголошено обвинувальний акт”, — йдеться в повідомленні.
Також, була оголошена перерва в засіданні до 9:30 год. 28 січня 2020 року.
Нагадаємо, Антикорупційний суд об’єднав кримінальні провадження стосовно “Енергоатома”.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відклав розгляд справи за обвинуваченням екснародного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” у сумі понад 6,4 млн євро на 24 жовтня.
Як повідомлялося раніше, експосадовцю ДП “СхідГЗК” повідомили про підозру у розтраті 25,4 млн грн.