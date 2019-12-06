У справі Мартиненка оголошено обвинувальний акт

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Вищому антикорупційному суді оголосили обвинувальний акт у справі у справі про обвинувачення екснародного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, в тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП “СхідГЗК” та ДП “НАЕК Енергоатом”, підозрюваних у незаконному заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.