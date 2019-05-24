В деле Клименко государству возвращено почти 860 млн грн. убытков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В рамках расследования "вертолетного дела", то есть дела налоговых площадок экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, государству реально возмещено уже 856,5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Главной военной прокуратуры Украины об итогах пятилетней деятельности.
“В рамках этого дела обеспечен арест имущества подозреваемых и связанных с ними физических и юридических лиц с целью возмещения ущерба государству — на сумму более 2 млрд грн. Из них реально возмещено в бюджет уже 856,5 млн грн”, — говорится в отчете .
Напомним, преступная организация, в руководстве которой подозревают экс-министра доходов и сборов Украины, нанесла государству ущерб на сумму более 107 млрд грн. Ее обвиняют в завладении средствами государства в размере 3,1 млрд грн, легализации таких средств, служебном подлоге и организации фиктивного предпринимательства.
В рамках этого дела в 2017 году осуществлено самую масштабную в истории правоохранительных органов операцию по задержанию подозреваемых и проведению одновременных 450 обысков почти во всех регионах страны. К уголовной ответственности привлечено 58 налоговых руководителей, в частности бывшего главу ГНС и трех его заместителей, а также 15 физических лиц, пособников в совершении преступлений.
В суд направлено 6 обвинительных актов договорам о признании виновности и 4 обвинительные акты по 28 налоговикам и 1 физическому лицу, которые рассматриваются по существу в судах. Относительно 33 подозреваемых материалы выделены в отдельные производства из-за их розыск. В отношении еще 13 человек завершено досудебное расследование, защитникам предоставлен доступ к материалам для ознакомления. Относительно одним лицом производство закрыто в связи со смертью.
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