В деле Клименко государству возвращено почти 860 млн грн. убытков

“В рамках этого дела обеспечен арест имущества подозреваемых и связанных с ними физических и юридических лиц с целью возмещения ущерба государству — на сумму более 2 млрд грн. Из них реально возмещено в бюджет уже 856,5 млн грн”, — говорится в отчете .

Напомним, преступная организация, в руководстве которой подозревают экс-министра доходов и сборов Украины, нанесла государству ущерб на сумму более 107 млрд грн. Ее обвиняют в завладении средствами государства в размере 3,1 млрд грн, легализации таких средств, служебном подлоге и организации фиктивного предпринимательства.

В рамках этого дела в 2017 году осуществлено самую масштабную в истории правоохранительных органов операцию по задержанию подозреваемых и проведению одновременных 450 обысков почти во всех регионах страны. К уголовной ответственности привлечено 58 налоговых руководителей, в частности бывшего главу ГНС и трех его заместителей, а также 15 физических лиц, пособников в совершении преступлений.

В суд направлено 6 обвинительных актов договорам о признании виновности и 4 обвинительные акты по 28 налоговикам и 1 физическому лицу, которые рассматриваются по существу в судах. Относительно 33 подозреваемых материалы выделены в отдельные производства из-за их розыск. В отношении еще 13 человек завершено досудебное расследование, защитникам предоставлен доступ к материалам для ознакомления. Относительно одним лицом производство закрыто в связи со смертью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судадминистрация ищет дом культуры для рассмотрения дела “налоговых площадок”