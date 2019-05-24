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У справі Клименка державі повернуто майже 860 млн грн. збитків

У справі Клименка державі повернуто майже 860 млн грн. збитків

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. В рамках розслідування “Вертолітної справи”, тобто справи податкових майданчиків екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка, державі реально відшкодовано вже 856,5 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт Головної військової прокуратури України про підсумки п’ятирічної діяльності.

"В рамках цієї справи забезпечено арешт майна підозрюваних та пов’язаних з ними фізичних та юридичних осіб з метою відшкодування збитків державі – на суму понад 2 млрд грн. З них реально відшкодовано до бюджету вже 856,5 млн грн», - йдеться у звіті.

Нагадаємо, злочинна організація, в керівництві якою підозрюють екс-міністра доходів і зборів України, нанесла державі збитків на суму понад 107 млрд грн. ІІ звинувачують у заволодівні коштами держави в розмірі 3,1 млрд грн, легалізації таких коштів, службовому підробленні та організації фіктивного підприємництва.

В рамках цієї справи у 2017 році здійснено наймасштабнішу в історії правоохоронних органів операцію по затримці підозрюваних і проведенню одночасних 450 обшуків майже в усіх регіонах країни. До кримінальної відповідальності притягнуто 58 податкових керівників, зокрема колишнього Голову ДПС та трьох його заступників, а також 15 фізичних осіб, пособників у вчиненні злочинів.

До суду спрямовано 6 обвинувальних актів з угодами про визнання винуватості та 4 обвинувальні акти стосовно 28 податківців і 1 фізичної особи, які розглядаються по суті у судах. Стосовно 33 підозрюваних матеріали виділені в окремі провадження через їх розшук. Стосовно ще 13 осіб завершено досудове розслідування, захисникам надано доступ до матеріалів для ознайомлення. Стосовно одніє особи провадження закрито у зв’язку зі смертю.

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