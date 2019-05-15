Судадміністрація шукає будинок культури для розгляду справи "податкових майданчиків"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Судова адміністрація шукає відповідний будинок культури чи адміністративне приміщення, щоб проводити судові засідання у справі "податкових майданчиків", у якій налічується близько сотні учасників. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос журналістам у Львові, передає кореспондент УНН.
"Зараз судова адміністрація України шукає, як ввести якийсь клуб чи будинок культури, чи якесь адміністративне приміщення під суд, де може відбутись розгляд цієї справи", - зазначив Матіос, відповідаючи на запитання, як рухається розгляд справи про "податкові майданчики".
За його словами, наразі інтереси 52 підозрюваних у справі в суді представляють 92 адвокати, тож жодне приміщення Дніпровського суду, в якому розглядається справа, не може вмістити всіх учасників процесу разом із журналістами і вільними слухачами.
При цьому він додав, що впевнений у достатності зібраних слідством доказів і очікує на справедливе рішення суду.
Нагадаємо, Дніпровський суд Києва переніс підготовче засідання у справі так званих “податкових майданчиків” колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка щодо розкрадання коштів державного бюджету на загальну суму 104 млрд грн на 4 червня.