Судадминистрация ищет дом культуры для рассмотрения дела "налоговых площадок"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Судебная администрация ищет подходящий дом культуры или административное здание, чтобы проводить судебные заседания по делу "налоговых площадок", в котором насчитывается около сотни участников. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос журналистам во Львове, передает корреспондент УНН.
"Сейчас судебная администрация Украины ищет, как ввести какой-то клуб или дом культуры, или какое-то административное здание под суд, где может состояться рассмотрение этого дела", - отметил Матиос, отвечая на вопрос, как движется рассмотрение дела о "налоговых площадках".
По его словам, сейчас интересы 52 подозреваемых по делу в суде представляют 92 адвокаты, поэтому ни одно помещение Днепровского суда, в котором рассматривается дело, не может вместить всех участников процесса вместе с журналистами и вольнослушателями.
При этом он добавил, что уверен в достаточности собранных следствием доказательств и ожидает справедливое решение суда.
Напомним, Днепровский суд Киева перенес подготовительное заседание по делу так называемых "налоговых площадок" бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко о хищении средств государственного бюджета на общую сумму 104 млрд грн на 4 июня.