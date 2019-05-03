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Суд у справі “податкових майданчиків” Клименка переніс засідання

Суд у справі “податкових майданчиків” Клименка переніс засідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Дніпровський суд Києва переніс підготовче засідання у справі так званих “податкових майданчиків” колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка щодо розкрадання коштів державного бюджету на загальну суму 104 млрд грн на 4 червня. Відповідне рішення оголосила головуюча суддя Оксана Метелешко під час засідання, передає кореспондент УНН.

За словами судді, наступне засідання відбудеться 4 червня о 14:00 у зв’язку з неможливістю проведення судового засідання. Перенесення відбулося за клопотанням сторонни захисту.

Під час засідання присутні захисники заявили про неналежні технічні умови судового засідання, оскільки більшості захисників і їхнім підзахисним не вистачило місця за столом, тоді як кожен із них працює одразу з кількома томами справи. Сторона захисту наполягає на тому, щоб на наступному засіданні їм забезпечили 78 робочих місць — за кількістю обвинувачених і їхніх захисників.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що суд розпочне слухання кримінального провадження про “податкові майданчики” стосовно злочинної організації підозрюваного екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та інших 52-х підозрюваних високопосадовців колишнього Міністерства доходів і зборів 3 травня у Дніпровському суді міста Києва.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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