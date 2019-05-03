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7 марта, 15:45 • 102863 просмотра

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7 марта, 13:58 • 104626 просмотра

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7 марта, 08:52 • 128190 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112822 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138594 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144777 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130283 просмотра

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Суд по делу "налоговых площадок" Клименко перенес заседание

Суд по делу "налоговых площадок" Клименко перенес заседание

Киев  •  УНН

 • 12262 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Днепровский суд Киева перенес подготовительное заседание по делу так называемых "налоговых площадок" бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко о хищении средств государственного бюджета на общую сумму 104 млрд грн на 4 июня. Соответствующее решение объявила председательствующая судья Оксана Метелешко во время заседания, передает корреспондент УНН.

По словам судьи, следующее заседание состоится 4 июня в 14:00 в связи с невозможностью проведения судебного заседания. Перенос состоялось по ходатайству сторонни защиты.

Во время заседания присутствующие защитники заявили о ненадлежащих технические условия судебного заседания, поскольку большинству защитников и их подзащитным не хватило места за столом, тогда как каждый из них работает сразу с несколькими томами дела. Сторона защиты настаивает на том, чтобы на следующем заседании им обеспечили 78 рабочих мест - по количеству обвиняемых и их защитников.

Напомним, ранее  УНН сообщал, что суд начнет слушания уголовного производства о "налоговых площадки" в отношении преступной организации подозреваемого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и других 52-х подозреваемых чиновников бывшего Министерства доходов и собрании 3 мая во Днепровском суде города Киева.

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