Суд по делу "налоговых площадок" Клименко перенес заседание

По словам судьи, следующее заседание состоится 4 июня в 14:00 в связи с невозможностью проведения судебного заседания. Перенос состоялось по ходатайству сторонни защиты.

Во время заседания присутствующие защитники заявили о ненадлежащих технические условия судебного заседания, поскольку большинству защитников и их подзащитным не хватило места за столом, тогда как каждый из них работает сразу с несколькими томами дела. Сторона защиты настаивает на том, чтобы на следующем заседании им обеспечили 78 рабочих мест - по количеству обвиняемых и их защитников.

Напомним, ранее УНН сообщал, что суд начнет слушания уголовного производства о "налоговых площадки" в отношении преступной организации подозреваемого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и других 52-х подозреваемых чиновников бывшего Министерства доходов и собрании 3 мая во Днепровском суде города Киева.