В деле экс-руководства Высшего хозсуда объявили новые подозрения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В уголовном производстве относительно создания бывшим руководством Высшего хозяйственного суда Украины преступной организации 30 января сообщили о подозрении еще двум членам этой организации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Управления специальных расследований ГПУ.
"На основании собранных достаточных доказательств 30.01.2019 осуществлено сообщение о подозрении еще двум членам указанной преступной организации, в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 255 (участие в деятельности преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией) и части 3 статьи 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины", - отметили в управлении ГПУ.
Как отмечается, эти двое обоснованно подозреваются в том, что на протяжении 2010-2015 годов в составе этой преступной организации, получив большую сумму денег, полученную экс-руководителем Высшего хозсуда преступным путем, покупали за эти средства объекты недвижимости в Киеве.
Указано, что в этом деле разоблачены факты легализации денежных средств и имущества, полученных бывшими должностными лицами хозяйственных судов Украины преступным путем.
"В результате принятых мер наложен арест на более 220 объектов недвижимости, в том числе квартиры, паркоместа и помещения коммерческого назначения в элитных новостройках Киева, Киевской и других областей, помещения и доли в уставных капиталах пансионатов, домов отдыха и т.д., цельные имущественные комплексы завода и агропредприятия, на общую сумму более 500 млн грн. В настоящее время следственным судьей рассматривается ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о передаче указанного имущества в оперативное управление АРМА", - отметили правоохранители.
В указанном производстве о подозрении в совершении преступлений уже сообщено 12 лицам, досудебное расследование преступлений продолжается.
Напомним, ГПУ сообщила о подозрении двум экс-сотрудникам Высшего хозсуда.