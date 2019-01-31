У справі екс-керівництва Вищого госпсуду оголосили нові підозри

"На підставі зібраних достатніх доказів 30.01.2019 здійснено повідомлення про підозру ще двом членам вказаної злочинної організації, у вчинені злочинів, передбачених частиною 1 статті 255 (участь в діяльності злочинної організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією) та частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України", - зазначили в управлінні ГПУ.

Як зазначається, ці двоє обґрунтовано підозрюються в тому, що упродовж 2010-2015 років у складі цієї злочинної організації, отримавши велику суму грошей, здобуту екс-керівником Вищого госпсуду злочинним шляхом, купували за ці кошти об’єкти нерухомості у Києві.

Вказано, що у цій справі викриті факти легалізації коштів та майна, здобутих колишніми службовими особами господарських судів України злочинним шляхом.

"У результаті вжитих заходів накладено арешт на понад 220 об’єктів нерухомості, у тому числі квартири, паркомісця та приміщення комерційного призначення в елітних новобудовах міста Києва, Київської та інших областей, приміщення та частки в статутних капіталах пансіонатів, будинків відпочинку, тощо, цілісні майнові комплексу заводу та агропідприємства, на загальну суму понад 500 млн грн. На цей час слідчим суддею розглядається клопотання Генеральної прокуратури України щодо передачі зазначеного майна в оперативне управління АРМА", - зазначили правоохоронці.

У вказаному провадженні про підозру у вчиненні злочинів вже повідомлено 12 особам, досудове розслідування злочинів триває.

Нагадаємо, ГПУ повідомила про підозру двом екс-працівникам Вищого госпсуду.