В деле экс-беркутовцев допросили трех бывших сотрудников УГО

"На заседании опросили трех свидетелей, которые были сотрудниками Управления государственной охраны Украины, фактически, были ответственными за охрану Кабинета министров во время акций протеста", - отметил Горошинский.

Он добавил, что следующее заседание состоится 13 июня в 11:30.

Напомним, в рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-Беркуту.

Как сообщал УНН, что из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши.

Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.