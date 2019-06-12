У справі екс-беркутівців допитали трьох колишніх співробітників УДО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Святошинський райсуд Києва під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, допитав трьох свідків – колишніх співробітників УДО. Про це повідомив адвокат екс-беркутівців Олександр Горошинський у коментарі журналісту УНН.
"На засіданні опитали трьох свідків, які були співробітниками Управління державної охорони України, фактично, були відповідальними за охорону Кабінету міністрів під час акцій протесту", - зазначив Горошинський.
Він додав, що наступне засідання відбудеться 13 червня об 11:30.
Нагадаємо, у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.
Як повідомляв УНН, що з 22 екс-бійців "Беркуту" у розшуку перебуває 18 осіб, інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців "Беркуту" перебувають на території Білорусі та Польщі.
Інтерпол відмовив Україні в оголошенні бійців "Беркуту" у міжнародний розшук.