По делу "янтарной мафии" привлекли к ответственности 31 человека - Ю.Луценко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35972 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100968 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153493 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115236 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115816 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112148 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104022 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106991 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103498 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152850 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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По делу "янтарной мафии" привлекли к ответственности 31 человека - Ю.Луценко

По делу "янтарной мафии" привлекли к ответственности 31 человека - Ю.Луценко

Киев  •  УНН

 • 12820 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Тридцать одного человека привлекли к уголовной ответственности в рамках дела “янтарной мафии”. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

По его словам, 12 бригадиров старателей признали свою вину, осуждены и дали показания об организаторах. А 13 рядовых копателей подписали соглашения со следствием.

"Благодаря подписанию соглашений государству возвращено 2 млн гривен. Но я, к сожалению, не могу сказать, что спецоперация покончила с янтарной мафией. По данным оперативных служб, мафии был нанесен удар, но она не побеждена", - сказал Ю.Луценко.

В то же время Генпрокурор добавил, что шесть организаторов "янтарной мафии" знакомятся с результатами следствия. По словам Ю.Луценко, это бывший заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик, экс-руководитель Сарненской местной прокуратуры Вадим Топольский, старший оперуполномоченный отдела контрразведки УСБУ в Ровенской области Вадим Федорук, работник УБОПа в Житомирской области Гаврилюк, следдователь ровенской полиции Дубинецкая и старший инспектор Кузнецовского отдела полиции Анатолий Смолянец.

Как сообщал УНН, 4 июля прошлого года в Киеве СБУ и Генпрокуратура провели спецоперацию против "янтарной мафии". Тогда задержали заместителя прокурора Ровенской области Андрея Боровика, которого обвинили в "крышевании" старателей. Сейчас он в следственном изоляторе. В рамках спецоперации в Ровенской силовики провели 123 обыска, изъяли наличными 160 тыс. долларов и немало оружия.

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