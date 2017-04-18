По делу "янтарной мафии" привлекли к ответственности 31 человека - Ю.Луценко

По его словам, 12 бригадиров старателей признали свою вину, осуждены и дали показания об организаторах. А 13 рядовых копателей подписали соглашения со следствием.

"Благодаря подписанию соглашений государству возвращено 2 млн гривен. Но я, к сожалению, не могу сказать, что спецоперация покончила с янтарной мафией. По данным оперативных служб, мафии был нанесен удар, но она не побеждена", - сказал Ю.Луценко.

В то же время Генпрокурор добавил, что шесть организаторов "янтарной мафии" знакомятся с результатами следствия. По словам Ю.Луценко, это бывший заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик, экс-руководитель Сарненской местной прокуратуры Вадим Топольский, старший оперуполномоченный отдела контрразведки УСБУ в Ровенской области Вадим Федорук, работник УБОПа в Житомирской области Гаврилюк, следдователь ровенской полиции Дубинецкая и старший инспектор Кузнецовского отдела полиции Анатолий Смолянец.

Как сообщал УНН, 4 июля прошлого года в Киеве СБУ и Генпрокуратура провели спецоперацию против "янтарной мафии". Тогда задержали заместителя прокурора Ровенской области Андрея Боровика, которого обвинили в "крышевании" старателей. Сейчас он в следственном изоляторе. В рамках спецоперации в Ровенской силовики провели 123 обыска, изъяли наличными 160 тыс. долларов и немало оружия.