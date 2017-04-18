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У справі "бурштинової мафії" притягли до відповідальності 31 людину - Ю.Луценко

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Тридцять одну особу притягнуто до кримінальної відповідальності в рамках справи “бурштинової мафії”. Про це на прес-конференції в Рівному повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

За його словами, 12 бригадирів старателів визнали свою вину, засуджені та дали свідчення про організаторів. А 13 рядових копачів підписали угоди зі слідством.

“Завдяки підписанню угод державі повернуто 2 млн гривень. Але я, на жаль, не можу сказати, що спецоперація покінчила з бурштиновою мафією. За даними оперативних служб, мафії був нанесений удар, але вона не подолана”, — сказав Ю. Луценко.

Водночас Генпрокурор додав, що шість організаторів “бурштинової мафії” знайомляться з результатами слідства. За словами Ю.Луценка, це колишній заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик, екс-керівник Сарненської місцевої прокуратури Вадим Топольський, старший оперуповноважений відділу контррозвідки УСБУ в Рівненській області Вадим Федорук, працівник УБОЗУ в Житомирській області Гаврилюк, слідча рівненської поліції Дубінецька та старший інспектор Кузнецовського відділу поліції Анатолій Смолянець.

Як повідомляв УНН, 4 липня минулого року в Рівному СБУ та Генпрокуратура провели спецоперацію проти “бурштинової мафії”. Тоді затримали заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика, якого звинуватили в “кришуванні” старателів. Нині він у слідчому ізоляторі. В рамках спецоперації на Рівненщині силовики провели 123 обшуки, вилучили готівкою 160 тисяч доларів і чимало зброї.

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