В деле А.Чийгоза допросили бывших сотрудников МВД Украины - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов сообщил, что во время сегодняшнего заседания по делу его подзащитного были допрошены четверо свидетелей. Об этом он сообщил в видеообращении на странице в Facebook, передает УНН.
"Были допрошены четверо свидетелей. Все эти свидетели на момент событий были сотрудниками МВД Украины", - сказал Н.Полозов.
Адвокат отметил, что все свидетели сказали, что не видели А.Чийгоза во время событий и никаких существенных показаний по событиям возле Верховной Рады Автономной Республики Крым не дали.
Следующее судебное заседание состоится завтра в 9:30.
Напомним, адвокат Ахтема Чейгоза Николай Полозов сообщил, что приговор его подзащитному суд уже давно определил.
Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.
По делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза были допрошены более 100 свидетелей, но никто не дал показаний в отношении подсудимого.