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15 марта, 19:03 • 110906 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154294 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130047 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123135 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108567 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103427 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100066 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В деле А.Чийгоза допросили бывших сотрудников МВД Украины - адвокат

В деле А.Чийгоза допросили бывших сотрудников МВД Украины - адвокат

Киев • УНН

 • 7581 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов сообщил, что во время сегодняшнего заседания по делу его подзащитного были допрошены четверо свидетелей. Об этом он сообщил в видеообращении на странице в Facebook, передает УНН.

"Были допрошены четверо свидетелей. Все эти свидетели на момент событий были сотрудниками МВД Украины", - сказал Н.Полозов.

Адвокат отметил, что все свидетели сказали, что не видели А.Чийгоза во время событий и никаких существенных показаний по событиям возле Верховной Рады Автономной Республики Крым не дали.

Следующее судебное заседание состоится завтра в 9:30.

Напомним, адвокат Ахтема Чейгоза Николай Полозов сообщил, что приговор его подзащитному суд уже давно определил.

Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.

По делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза были допрошены более 100 свидетелей, но никто не дал показаний в отношении подсудимого.

Украинские Национальные Новости

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