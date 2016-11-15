У справі А.Чийгоза допитали колишніх співробітників МВС України - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Адвокат Ахтема Чийгоза Микола Полозов повідомив, що під час сьогоднішнього засідання у справі його підзахисного було допитано четверо свідків. Про це він повідомив у відеозверненні на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Було допитано четверо свідків. Всі ці свідки на момент подій були співробітниками МВС України", - сказав М.Полозов.
Адвокат зазначив, що всі свідки сказали, що не бачили А.Чийгоза під час подій і ніяких суттєвих показань щодо подій під Верховної Ради Автономної Республіки Крим не дали.
Наступне судове засідання відбудеться завтра о 9.30.
Нагадаємо, адвокат Ахтема Чейгози Микола Полозов повідомив, що вирок його підзахисному суд вже давно визначив.
Як повідомляв УНН, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року.
У справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза було допитано більше, ніж 100 свідків, але жоден не дав свідчень про підсудного.