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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40256 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108023 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 99623 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107284 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118224 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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В делах Евромайдана виновными признали 59 человек - ГПУ

В делах Евромайдана виновными признали 59 человек - ГПУ

Киев  •  УНН

 • 19004 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В ГПУ сообщили, что виновными по делам Евромайдана признали 59 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 445 лицам, из них: 48 чиновникам, 228 правоохранителям, в том числе 27 следователем, 20 прокурорам и 23 судьям. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по 46 из них принято обвинительные акты”, - заявили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что за первые девять месяцев 2019 года управление специальных расследований сообщил о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов. По 11 человек досудебное следствие закончено и обвинительные акты направлены в суд. За эти месяцы судьи объявили один обвинительный приговор.

В целом на протяжении всего времени управление специальных расследований исследовало более 4100 эпизодов совершения уголовных преступлений, в которых подозрение сообщили 288 людям. В прокуратуре отметили, что следователи этого управления направили в суд 81 обвинительный акт относительно 162 человек. По результатам судебного разбирательства суд признал виновными 20 человек, в отношении 19 из них принял обвинительные приговоры.

В ГПУ подсчитали, что во время событий Евромайдана пострадали 2442 человека. Из них — 1721 гражданское лицо и 721 правоохранитель.

По данным украинских властей, во время Революции достоинства погибли 104 активистов и 17 правоохранителей.

Напомним, в Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 — 2014 годах.

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