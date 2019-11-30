В делах Евромайдана виновными признали 59 человек - ГПУ

“В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 445 лицам, из них: 48 чиновникам, 228 правоохранителям, в том числе 27 следователем, 20 прокурорам и 23 судьям. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по 46 из них принято обвинительные акты”, - заявили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что за первые девять месяцев 2019 года управление специальных расследований сообщил о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов. По 11 человек досудебное следствие закончено и обвинительные акты направлены в суд. За эти месяцы судьи объявили один обвинительный приговор.

В целом на протяжении всего времени управление специальных расследований исследовало более 4100 эпизодов совершения уголовных преступлений, в которых подозрение сообщили 288 людям. В прокуратуре отметили, что следователи этого управления направили в суд 81 обвинительный акт относительно 162 человек. По результатам судебного разбирательства суд признал виновными 20 человек, в отношении 19 из них принял обвинительные приговоры.

В ГПУ подсчитали, что во время событий Евромайдана пострадали 2442 человека. Из них — 1721 гражданское лицо и 721 правоохранитель.

По данным украинских властей, во время Революции достоинства погибли 104 активистов и 17 правоохранителей.

Напомним, в Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 — 2014 годах.