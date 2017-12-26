В соцсетях призывают не заправлять авто на ОККО

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На столичной АЗС ОККО зафиксировано обман с количеством залитого топлива, жертвой которого стал Генеральный директор Академического камерного хора “Хрещатик” Андрей Воинов. Об этом он сам сообщил на своей странице в Fаcebook, передает УНН.