У соцмережах закликають не заправляти авто на ОККО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На столичній АЗС ОККО зафіксовано обман із кількістю залитого пального, жертвою якого став Генеральний директор Академічного камерного хору “Хрещатик” Андрій Воїнов. Про це він сам повідомив на сторінці у Fаcebook, передає УНН.
“Не заправляйте машини! Заправка ОККО, вул. Богатирська, 2. Прямо зараз в бак ємністю 50 літрів „заправили“ 60 літрів. Максимально в бак входить 52 — перевірено досвідом. Викликав поліцію, написав заяву”, — написав він.
Нагадаємо, раніше у системному недоливі палива водії звинуватили АЗС ОККО в Дніпрі.