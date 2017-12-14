В Сомали произошел теракт, погибли 15 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В столице Сомали Могадишо смертник подорвал себя возле полицейского тренировочного лагеря, в результате чего погибли не менее 15 офицеров. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Представитель полиции майор Мохаммед Хуссейн сообщил, что взрывчатые вещества были привязаны к телу террориста. Он проник в Академию подготовки полиции.
Еще один полицейский Абдуллахи Нур заявил, что в результате взрыва 15 человек погибли, еще 17 получили ранения.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Аль-Шабааб". Отметим, представитель группировки Абдиас Абу Мусаб заявил о 27 жертвах и большом количестве раненых.
Напомним, в Дамаске предотвратили теракт.