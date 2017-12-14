У Сомалі стався теракт, загинули 15 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У столиці Сомалі Могадішо смертник підірвав себе біля поліцейського тренувального табору, в результаті чого загинули щонайменше 15 офіцерів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Представник поліції майор Мохаммед Хуссейн повідомив, що вибухові речовини були прив'язані до тіла терориста. Він проник в Академію підготовки поліції.
Ще один поліцейський Абдуллахі Нур заявив, що в результаті вибуху 15 людей загинули, ще 17 отримали поранення.
Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування "Аль-Шабааб". Крім того, представник угрупування Абдіас Абу Мусаб заявив про 27 жертв і велику кількість поранених.
Нагадаємо, у Дамаску запобігли теракту.