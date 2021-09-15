В Сомали взорвался террорист-смертник: погибли 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. По меньшей мере семь человек погибли, а еще 10 получили ранения при взрыве автомобиля, в котором находился смертник, в столице Сомали 14 сентября. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Синьхуа”.
Детали
Полицейский сказал, что террорист-смертник, одетый во взрывной жилет, взорвал себя в чайном ресторане в Могадишо, в результате чего погибли мирные жители, так и солдаты Национальной армии Сомали (СНС).
Официальных комментариев от чиновников не было, однако свидетели сказали, что число жертв может возрасти.
Боевик “Аш-Шабаб”, который борется за свержение правительства, поддерживается международной государством, взял на себя ответственность за последний приступ. Группа утверждала, что ее бойцы, нацелились на правительственных солдат в ресторане чаев, убили 11 солдат и ранили 16 других.
Напомним
Взрыв на автомобиле, нацелен на конвой правительства, произошел в столице Сомали, Могадишо, в результате чего погибло по меньшей мере восемь человек.