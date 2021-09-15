У Сомалі підірвався терорист-смертник: загинули 7 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Щонайменше семеро людей загинули, а ще 10 отримали поранення під час вибуху автомобіля, в якому перебував смертник, у столиці Сомалі, районі Вададжір у Могадішо 14 вересня. Про це пише УНН з посиланням на “Сіньхуа”.
Деталі
Поліцейський сказав, що терорист-смертник, одягнутий у вибуховий жилет, підірвав себе у чайному ресторані в Могадішо, в результаті чого загинули як мирні жителі, так і солдати Національної армії Сомалі (СНР).
Офіційних коментарів від урядовців не було, проте свідки сказали, що кількість жертв може зрости.
Бойовик “Аш-Шабаб”, який бореться за повалення уряду, який підтримується міжнародною державою, взяв на себе відповідальність за останній напад. Група стверджувала, що її бійці, які націлилися на урядових солдатів у ресторані чаїв, вбили 11 солдатів та поранили 16 інших.
Нагадаємо
Вибух на автомобілі, націлений на конвой уряду, стався у столиці Сомалі, Могадішо, внаслідок чого загинуло щонайменше вісім людей.