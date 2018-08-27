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У Софии Ротару проблемы со здоровьем

Киев • УНН

 • 17144 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. У известной певицы Софии Ротару наблюдаются проблемы со здоровьем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

У Софии Ротару проблемы со здоровьем

Сначала в российских СМИ появилась информация, что Софию Ротару экстренно доставили в одну из уфимских больниц и якобы поместили в реанимацию с симптомами инсульта: потеря памяти, высокое давление, но очагов инсульта не обнаружили.

В тоже время концертный директор известной певицы Софии Ротару Сергей Лавров не подтвердил факт ее госпитализации в реанимационное отделение больницы Уфы после частного корпоратива. У певицы немного подскочило артериальное давление, помощь оказана на месте.

Позднее София Ротару выразила благодарность своим поклонникам за поддержку после сообщений о проблемах со здоровьем певицы.

"Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме, и очень хочется мороженого!" - написала она на своей странице в Instagram.

Как сообщал УНН, Кобзона госпитализировали. 28 июля сообщалось, что Кобзон впал в кому.

Напомним, ранее жена Иосифа Кобзона Нелли подчеркнула, что не будет делать никаких заявлений по поводу здоровья мужа.

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