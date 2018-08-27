У Софії Ротару проблеми зі здоров'ям
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У відомої співачки Софії Ротару спостерігаються проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Спочатку в російських ЗМІ з'явилася інформація, що Софію Ротару екстрено доставили в одну з уфимських лікарень і нібито помістили в реанімацію з симптомами інсульту: втрата пам'яті, високий тиск, але вогнищ інсульту не виявили.
У той же час концертний директор відомої співачки Софії Ротару Сергій Лавров не підтвердив факт її госпіталізації в реанімаційне відділення лікарні Уфи після приватного корпоративу. У співачки трохи підскочив артеріальний тиск, допомога надана на місці.
Пізніше Софія Ротару висловила подяку своїм шанувальникам за підтримку після повідомлень про проблеми зі здоров'ям співачки.
"Друзі! Дійсно, вчора виникли деякі проблеми зі здоров'ям ... Спасибі всім за підтримку і турботу! Я вже в нормі, і дуже хочеться морозива!" - написала вона на своїй сторінці в Instagram.
Як повідомляв УНН, Кобзона госпіталізували. 28 липня повідомлялося, що Кобзон впав у кому.
Нагадаємо, раніше дружина Йосипа Кобзона Неллі підкреслила, що не робитиме ніяких заяв з приводу здоров'я чоловіка.