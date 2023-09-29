В Софии Киевской презентовали современный перевод Библии на украинский язык
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Национальном заповеднике «София Киевская» презентовали современный перевод Библии на украинский язык с девятероканоническими книгами Украинского Библейского Общества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
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В мероприятии приняли участие главы и настоятели церквей православного, католического и протестантского направления и другие гости.
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«Мы ждали этого 25 лет, четверть века. … Предыдущие переводы также не делались быстро, потому что это фундаментальный труд, который должен быть воспринят всеми церквями, религиозными организациями. Должна пройти определенная рецепция. Это должен был быть настоящий перевод, чтобы им пользовались, читали и вдохновлялись», – рассказал митрополит Киевский и всея Украины, настоятель Православной церкви Украины Епифаний.
Осуществление современного перевода Библии на украинский язык было одной из основных задач Украинского Библейского Общества с момента его основания. Все предыдущие переводы были осуществлены задолго до того и были трудно понятны для современного поколения.
Справочно
Украинское Библейское Общество — межконфессиональная христианская организация, целью которой является перевод, печатание и распространение Библии на украинском языке и языках нацменьшинств, проживающих на территории Украины. В состав Общества входят 21 ведущая украинская церковь православного, католического и протестантского вероисповедания и Отделение религиоведения Института философии им.
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