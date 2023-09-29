У Софії Київській презентували сучасний переклад Біблії українською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Національному заповіднику «Софія Київська» презентували сучасний переклад Біблії українською мовою з девтероканонічними книгами Українського Біблійного Товариства. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України, передає УНН.
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У заході взяли участь глави та настоятелі церков православного, католицького та протестантського спрямування та інші гості.
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«Ми чекали цього 25 років, чверть століття. … Попередні переклади також не робилися швидко, тому що це фундаментальна праця, яка повинна бути сприйнята всіма церквами, релігійними організаціями. Повинна пройти певна рецепція. Це мав бути справжній переклад, щоб ним користувалися, читали й надихалися», – розповів митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України Епіфаній.
Здійснення сучасного перекладу Біблії українською мовою було одним із основних завдань Українського Біблійного Товариства від моменту його заснування. Всі попередні переклади були здійснені задовго до того і були важко зрозумілі для сучасного покоління.
Довідково
Українське Біблійне Товариство — міжконфесійна християнська організація, метою якої є переклад, друкування та розповсюдження Біблії українською мовою й мовами нацменшин, що проживають на території України. До складу Товариства входять 21 провідна українська церква православного, католицького та протестантського віросповідання і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України.
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