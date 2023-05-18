Найстаріша 1100-річна Біблія на івриті була продана за 38 млн доларів та відправилася до Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Один з найстаріших у світі збережених біблійних манускриптів буде розміщений у Музеї єврейського народу в ізраїльському Тель-Авіві. В середу Біблію продали в Нью-Йорку за 38 мільйонів доларів. Про це пише Aljazeera, передає УНН.
Деталі
Одна з найстаріших Біблій світу на івриті має назву "Кодекс Сассуна". Це рукописний пергаментний том в шкіряній палітурці, що містить майже повний опис Біблії на івриті. Рукопис придбав Альфред Мозес, колишній посол Сполучених Штатів Америки в Румунії.
Мозес придбав стародавній текст від імені американських друзів АНУ - Музею єврейського народу в Тель-Авіві. Колекцію саме цього музею і поповнить Кодекс Сассуна, про це повідомив аукціонний дім Sotheby's. Раніше, у березні, рукопис був виставлений в Музеї АНУ в рамках світового турне, що передувало аукціону.
Спеціаліст з юдаїки Sotheby's Шерон Ліберман Мінц сказала, що ціна в 38 мільйонів доларів, яка включає і комісійні аукціонного дому, "відображає глибоку силу, вплив і значення єврейської Біблії". До речі, це одна з найвищих цін для рукопису, проданого на цьому аукціоні.
Наприклад, у 2021 році рідкісний примірник Конституції США продали за 43 мільйони доларів. А у 1994 році "Лестерський кодекс" Леонардо да Вінчі придбали за 60 мільйонів доларів (у перерахунку на сучасний еквівалент).
Довідка
Вважається, що Кодекс Сассун був виготовлений десь між 880 та 960 роками. Свою назву він отримав у 1929 році, коли його купив Девід Соломон Сассун, син іракського єврейського бізнес-магната, який заповнив свій лондонський будинок колекцією єврейських рукописів.
Маєток Сассуна розпався після його смерті, а біблійний кодекс був проданий на аукціоні Sotheby's у Цюриху у 1978 році Пенсійному фонду Британської залізниці за 320 000 доларів.
Натомість Пенсійний фонд продав Кодекс Сассуна через 11 років банкіру і колекціонеру Жакі Сафра, який купив його за 3,19 мільйонів доларів (7,7 мільйонів доларів у перерахунку на сучасний еквівалент). Сам він і продав найдавнішу Біблію на івриті у середу на аукціоні.
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