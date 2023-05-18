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Старейшая 1100-летняя Библия на иврите была продана за 38 млн долларов и отправилась в Израиль

Киев • УНН

 • 1508408 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Один из старейших в мире сохранившихся библейских манускриптов будет размещен в Музее еврейского народа в израильском Тель-Авиве. В среду Библию продали в Нью-Йорке за 38 миллионов долларов. Об этом пишет Aljazeera, передает УНН.

Детали

Одна из старейших Библий мира на иврите называется "Кодекс Сассуна". Это рукописный пергаментный том в кожаном переплете, содержащий почти полное описание Библии на иврите. Рукопись приобрел Альфред Мозес, бывший посол Соединенных Штатов Америки в Румынии.

Мозес приобрел древний текст от имени американских друзей АНУ - Музея еврейского народа в Тель-Авиве. Коллекцию именно этого музея и пополнит Кодекс Сассуна, об этом сообщил аукционный дом Sotheby's. Ранее, в марте, рукопись была выставлена в Музее АНУ в рамках мирового турне, предшествовавшего аукциону.

Специалист по иудаике Sotheby's Шэрон Либерман Минц сказала, что цена в 38 миллионов долларов, которая включает и комиссионные аукционного дома, "отражает глубокую силу, влияние и значение еврейской Библии". Кстати, это одна из самых высоких цен для рукописи, проданной на этом аукционе.

Например, в 2021 году редкий экземпляр Конституции США продали за 43 миллиона долларов. А в 1994 году "Лестерский кодекс" Леонардо да Винчи приобрели за 60 миллионов долларов (в пересчете на современный эквивалент).

Справка

Считается, что Кодекс Сассуна был изготовлен где-то между 880 и 960 годами. Свое название он получил в 1929 году, когда его купил Дэвид Соломон Сассун, сын иракского еврейского бизнес-магната, который заполнил свой лондонский дом коллекцией еврейских рукописей.

Имение Сассуна распалось после его смерти, а библейский кодекс был продан на аукционе Sotheby's в Цюрихе в 1978 году Пенсионному фонду Британской железной дороги за 320 000 долларов.

Взамен Пенсионный фонд продал Кодекс Сассуна через 11 лет банкиру и коллекционеру Жаки Сафра, который купил его за 3,19 миллиона долларов (7,7 миллионов долларов в пересчете на современный эквивалент). Именно он и продал древнейшую Библию на иврите в среду на аукционе.

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