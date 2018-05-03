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В снэковой компании Рыбалки 70% сотрудников официально не оформлены - отзывы

Киев • УНН

 • 10173 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В снэковой компании семьи народного депутата Сергея Рыбалки - S.Group - по всем ее филиалам сотрудники либо вовсе официально не оформлены, либо получают официально лишь минимальную заработную плату, а остальное - в конвертах. Об этом на портале отзывов сотрудников о компаниях “Внутри” сообщили сами представители S.Group, передает УНН.

В снэковой компании Рыбалки 70% сотрудников официально не оформлены - отзывы

Так, в одном из отзывов от декабря 2017 года отмечается, что все отгрузки товаров в филиалах снэковой корпорации семьи депутата проходят через липовые ЧП, а сотрудники компании в своем большинстве не оформлены официально на работе.

“Компания пытается оттолкнуться от дна, а его нет. Доруководились до ручки. 70% людей неоформленных, а остальные оформленные на половину минималки. И это по всех филиалах. Вот вам и вся картина по всей Украине. Хозяин, который депутат Рыбалка — постоянно вещает с трибуны ВР о социальной справедливости и плохих работодателях. А тут же все отгрузки с филиалов проходят по 2-й форме, через липовые ЧП (на едином налоге), люди неоформленные — вот и сверхприбыли для ХОЗЯИНА, и в оффшоры, а здесь нет денег на ЗП и закупку сырья”, — отмечает анонимный сотрудник S.Group.

Также он добавил, что склады компании пустые, “торговать нечем и вывоз (продукции — ред.) уменьшился в несколько раз.

Кроме этого, утверждается, что руководство в снэковых компаниях Рыбалки меняется через год.

“Срубят бабло по контракту и увольняются, после чего можно открывать свое дело. А еще обижаются, что их таскает СБУ, — давно пора и есть за что”, — отмечает аноним.

Также сотрудник S. Group считает, что те менеджеры предприятий, которых сегодня судят (вероятнее всего за торговлю снэкамы в ОРДЛО — ред.) “знали, на что подписывались”.

“Вип-менеджеры знали, на что подписывались (немалое бабло), пусть посидят, может потянут за собой рыбу покрупнее (как говорил Рыбалка — это борьба с теневой экономикой). Жалко будет ЧПшников, если и их подтянут. Получали слезы, а отвечать будут своим имуществом, и ждать помощи от S.Group”, — резюмировал представитель компании.

Насколько описанные факты о неофициальном трудоустройстве сотрудников правдивы, редакция УНН будет пытаться выяснить у ГФС Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, ряд компаний снэкового бизнеса семьи Рыбалки подозревают в неуплате налогов, ведении фиктивного предпринимательства и выводе средств в оффшоры.

Кроме этого, СБУ расследует дело по факту торговли компаний S. Group с оккупированными территориями. Один из топ-менеджеров ООО “Снэк Экспорт” (входит в группу компаний S. Group и принадлежит лично отцу депутата Рыбалки — ред.), по данному эпизоду уже получил обвинительный приговор суда.

Украинские Национальные Новости

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